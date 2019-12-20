Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun çalışmalarının ardından taktik program üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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