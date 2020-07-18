Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve esneme hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve esneme hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:11
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