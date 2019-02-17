Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahce Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş-Fenerbahce Derbisinin Tarihi Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahce Derbisinin Tarihi Belli Oldu, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21: 00'de başlayacak. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

23. HAFTA

22 Şubat Cuma

20: 30 Göztepe - Trabzonspor

20: 30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13: 30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16: 00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19: 00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

24 Şubat Pazar

13: 30 MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor

16: 00 Atiker Konyaspor - İstiklal Mobilya Kayserispor

19: 00 Galatasaray - Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21: 00 Beşiktaş - Fenerbahçe

24. HAFTA

1 Mart Cuma

20: 00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16: 00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 

3 Mart Pazar

13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe

16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir 

19: 00 BB Erzurumspor - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray Maçının Var'ı Halil Umut Meler

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Fenerbahce Derbisinin Tarihi Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]