Beşiktaş-Fenerbahce Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24'üncü hafta maçlarının tarihleri belli oldu. TFF
'den yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21: 00'de başlayacak.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
23. HAFTA
22 Şubat Cuma
20: 30 Göztepe - Trabzonspor
20: 30 Çaykur Rizespor
- Evkur
Yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13: 30 Demir Grup Sivasspor
- Antalyaspor
16: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Kasımpaşa
19: 00 Medipol Başakşehir
- Bursaspor
24 Şubat Pazar
13: 30 MKE Ankaragücü
- BB Erzurumspor
16: 00 Atiker Konyaspor
- İstiklal Mobilya
Kayserispor
19: 00 Galatasaray
- Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21: 00 Beşiktaş - Fenerbahçe
24. HAFTA
1 Mart Cuma
20: 00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
16: 00 İstiklal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe
16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19: 00 BB Erzurumspor - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor
20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor - İstanbul