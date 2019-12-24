Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

6 saat önce

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu, System.String[]

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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