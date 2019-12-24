Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu
6 saat önce
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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