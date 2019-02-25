Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe Maçına Doğru

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçına Doğru

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı Vodafone Park'a polis eşliğinde geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı Vodafone Park'a polis eşliğinde geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:12 Kaynak: AA

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