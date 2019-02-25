Beşiktaş - Fenerbahçe Maçına Doğru
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı önünde toplanarak maçın oynanacağı Vodafone Park'a polis eşliğinde geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Vodafone Park
'ta karşılaşacak olan Beşiktaş
ile Fenerbahçe
maçı öncesi Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı
önünde toplanarak maçın oynanacağı Vodafone Park'a polis eşliğinde geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:12 Kaynak: AA
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