Beşiktaş – Fenerbahçe maçında dikkat çeken Bitcoin detayı - Son Dakika

Her geçen gün spor dünyasına daha fazla adapte olan kripto paralar, nihayet Spor Toto Süper Lig'de de yer almaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen müsabakada Bitcoin simgeli para kullanıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler tarafından kale atışı için kullanılan paranın Bitcoin şeklinde olduğu ifade edildi. Top ve kale seçimi için gerçekleştirilen atış sırasında TFF'nin klasik parasının kullanılmadığı aktarıldı. Bitcoin'li atış, sosyal medyada maç kadar gündem oldu.

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Beşiktaş – Fenerbahçe para atışında Bitcoin kullanıldı

Futbol müsabakalarının temel kurallarından biri olan top-kale seçiminde kripto paralar kullanılabilir mi Beşiktaş – Fenerbahçe para atışında Bitcoin kullanıldığı öğrenildi. Hakem Arda Kardeşler'in popüler kripto para simgesini temsil eden parayla atış yapması gözlerden kaçmadı.

Halk Tv'de yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig tarihinde bir ilke imza atıldı. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kaptanlarını yanına çağıran maçın hakemi, atış sırasında Bitcoin'i temsil eden bir para kullandı. Altay Bayındır ve Josef de Souza'nın seçimi kripto para birimiyle belirlendi.

Konuyla ilgili TFF'den resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Bitcoin'in fiziksel bir para birimi olmadığını belirtmek gerekiyor. Bundan dolayı da iki farklı yüze sahip olmayan kripto paranın neden kullanıldığı belirsiz. Ayrıca top veya kale için hangi tarafın belirlendiği de hala netleştirilmiş değil.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen derbi, dünya tarihi için de bir ilki temsil ediyor olabilir. Spor kulüpleri daha önce fan tokenler çıkarmış olsa da, maç sırasında kripto paranın kullanıldığına daha önce şahit olmamıştık.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Filip Novak atarken, Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise Rachid Ghezzal 31. dakikada penaltıdan attı.

Peki siz derbide Bitcoin kullanılmış olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.