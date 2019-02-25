Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Notlar (2)

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Notlar (2)

43 dakika önce

Fenerbahçe cephesi: Fenerbahçe, Zenit maçına göre 6 değişik isimle sahadaSarı-lacivertli 4 futbolcu ilk derbisine çıktıFenerbahçe 4 oyuncusundan yoksunTolgay eski takımına karşı sahada- Slimani ve Frey kadroda yokTolgay'a dürümlü tepkiMustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in...

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Notlar (2), System.String[]
Fenerbahçe cephesi:

Fenerbahçe, Zenit maçına göre 6 değişik isimle sahada

Sarı-lacivertli 4 futbolcu ilk derbisine çıktı

Fenerbahçe 4 oyuncusundan yoksun

Tolgay eski takımına karşı sahada

- Slimani ve Frey kadroda yok

Tolgay'a dürümlü tepki

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - 

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk ediyor. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya ekibi Zenit ile oynanan maça göre 6 değişik isimle sahaya çıktı. Ersun Yanal, Zenit maçında görev verdiği Harun,  Şener, Alper, Jailson, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan, Isla, Dirar, Tolgay, Zajc, ve Soldado'ya ilk 11'de görev verdi. Ersun Yanal, Beşiktaş maçına şu 11'le çıktı: "Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado."

SARI-LACİVERTLİ 5 FUTBOLCU İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı-lacivertli forma ile Beşiktaş maçı ile derbi atmosferini yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Zajc, Mosses, Sadık ve Tolgay sarı-lacivertli forma ile sahada sahadaki yerlerini aldılar. Transfer döneminde Galatasaray'dan  takıma katılan Serdar Aziz ise yedek kulübesinde şans bekledi.

TOLGAY ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, eski takımına karşı ilk 11'de görev aldı. Vodafone Park'a son olarak 29 Ekim 2018'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta çıkan Tolgay Arslan, bu karşılaşmada yedek soyunmuştu. Sonrasında kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer Fenerbahçe formasıyla rakip olarak çıktı. 

FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN 

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici'nin yanı sıra Islam Slimani ve Frey Beşiktaş mücadelesinde görev alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıkları bulunmamasına rağmen Slimani ve Frey'i maç kadrosuna dahil etmedi. 

TOLGAY'A DÜRÜMLÜ TEPKİ

Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna aktığı Tolgay Arslan, mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlara doğru koşan ve selamlayan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beklenmedik bir şekilde protesto edildi. Beşiktaşlı taraftarlar, eski oyuncularına dürüm ve su şişesi atarak tepki gösterdi. Tolgay Arslan,  sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyerken Medipol Başakşehir maçının devre arasında soyunma odasına dürüm getirmiş ve Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanan derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan yerleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. 

BAKAN VE BAŞANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaşi ile Fenerbahçe arasında oynana maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu, mücadeleyi Fikret Orman ve Ali Koç ile birlikte izledi.

FENERBAHÇE MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, kısa süre önce kaybettiği efsane oyuncularından Abdullah Çevrim için sahaya siyah bantla çıktı. Karşılaşma öncesi de Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:13 Kaynak: DHA

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