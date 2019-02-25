Beşiktaş - Fenerbahçe Maçından Notlar (2)

Fenerbahçe
cephesi:
Fenerbahçe, Zenit
maçına göre 6 değişik isimle sahada
Sarı-lacivertli 4 futbolcu ilk derbisine çıktı
Fenerbahçe 4 oyuncusundan yoksun
Tolgay eski takımına karşı sahada
- Slimani ve Frey kadroda yok
Tolgay'a dürümlü tepki
Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş
, Fenerbahçe'yi Vodafone Park
'ta konuk ediyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda Rusya
ekibi Zenit ile oynanan maça göre 6 değişik isimle sahaya çıktı. Ersun Yanal, Zenit maçında görev verdiği Harun, Şener, Alper, Jailson
, Eljif ve Ayew'in yerine Volkan, Isla, Dirar, Tolgay, Zajc, ve Soldado'ya ilk 11'de görev verdi. Ersun Yanal, Beşiktaş maçına şu 11'le çıktı: "Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali
, Mehmet Topal
, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado."
SARI-LACİVERTLİ 5 FUTBOLCU İLK DERBİSİNE ÇIKTI
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı-lacivertli forma ile Beşiktaş maçı ile derbi atmosferini yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Zajc, Mosses, Sadık ve Tolgay sarı-lacivertli forma ile sahada sahadaki yerlerini aldılar. Transfer döneminde Galatasaray
'dan takıma katılan Serdar Aziz
ise yedek kulübesinde şans bekledi.
TOLGAY ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA
Sarı-lacivertli ekibin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, eski takımına karşı ilk 11'de görev aldı. Vodafone Park'a son olarak 29 Ekim
2018'de Çaykur Rizespor
ile oynanan maçta çıkan Tolgay Arslan, bu karşılaşmada yedek soyunmuştu. Sonrasında kadro dışı bırakılan ve ara transferin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, 118 gün sonra Vodafone Park'a bu sefer Fenerbahçe formasıyla rakip olarak çıktı.
FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci
ile Mehmet Ekici
'nin yanı sıra Islam Slimani ve Frey Beşiktaş mücadelesinde görev alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıkları bulunmamasına rağmen Slimani ve Frey'i maç kadrosuna dahil etmedi.
TOLGAY'A DÜRÜMLÜ TEPKİ
Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna aktığı Tolgay Arslan, mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Fenerbahçeli taraftarlara doğru koşan ve selamlayan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beklenmedik bir şekilde protesto edildi. Beşiktaşlı taraftarlar, eski oyuncularına dürüm ve su şişesi atarak tepki gösterdi. Tolgay Arslan, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta forma giyerken Medipol Başakşehir
maçının devre arasında soyunma odasına dürüm getirmiş ve Şenol Güneş
tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanan derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan yerleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.
BAKAN VE BAŞANLAR BİRLİKTE İZLEDİ Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaşi ile Fenerbahçe arasında oynana maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu, mücadeleyi Fikret Orman
ve Ali Koç
ile birlikte izledi.
FENERBAHÇE MAÇA SİYAH BANTLA ÇIKTI
Sarı-lacivertliler, kısa süre önce kaybettiği efsane oyuncularından Abdullah Çevrim için sahaya siyah bantla çıktı. Karşılaşma öncesi de Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.