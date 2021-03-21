Sergen Yalçın: Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz - Son Dakika

Sergen Yalçın: Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz

21.03.2021 21:49
Sergen Yalçın: Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz, System.String[]

"İki taraf da kazanmak için ellerinden geleni yaptı""Ozan Tufan güzel bir gol attı""Pozisyon ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

"İki taraf da kazanmak için ellerinden geleni yaptı"

"Ozan Tufan güzel bir gol attı"

"Pozisyon ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi bir mücadele olduğunu ifade ederek, "İki taraf da çok iyi mücadele etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Oyunun geneline bakarsak; ikinci yarı öne geçtikten sonra maçı bitireceğimiz pozisyonlar yakaladık. Erken bitirebilirdik ama hem Fenerbahçe'de kaleci engel oldu, hem de oyuncularımız bitiremedi. Ozan Tufan da güzel gol attı, tebrik ederim. Sonuç iyi de değil, kötü de değil. Biz önde olan tarafız. Milli aradan sonra ligin final bölümü oynanacak. Ağır maçlar oynuyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık. Futbol canlı bir oyun, bu tür sonuçlar, şansız goller var" dedi."HALİL UMUT MELER'İ BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de bizim maçlarımızı yönetti, hiç memnun değiliz kendisinden. Bir daha kendisini Beşiktaş'ın maçlarında görmek istemiyoruz. Böyle enteresan maçlar yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur" şeklinde konuştu."POZİSYON ÜRETTİK AMA SONUÇTA SIKINTI YAŞADIK"

Siyah-beyazlı ekibin maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını dile getiren Sergen Yalçın, "Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Halil Umut Meler'i Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz - Son Dakika Spor


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