Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan, Başakşehir - Kayserispor mücadelesinde ise Ali Şansalan görev alacak.

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Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ise hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.



Şampiyonu belirleyecek maçlar Karaoğlan ve Şansalan'ın


Zirve yarışında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının hakemleri de açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak İsmail Şencan ve Mehmet Cem Hanoğlu sahada olacak. Söz konusu müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.


Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakem olarak da Onur Özütoprak kenarda olacak.


Süper Lig'in 33. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:


18 Temmuz Cumartesi


21.00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler


21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan


19 Temmuz Pazar


21.00 Çaykur Rizespor- Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


21.00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan


21.00 MKE Ankaragücü- Antalyaspor: Cüneyt Çakır


21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk


21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler


21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan


21.00 Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus


Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:18 

Son Dakika Spor Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı! - Son Dakika Spor
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