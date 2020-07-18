Beşiktaş, Fenerbahçe'nin istediği Doğukan İnci'yi bitirdi! - Son Dakika

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin istediği Doğukan İnci'yi bitirdi!

Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'yi kadrosuna katıyor.

Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'yi kadrosuna katıyor. Kartal, Karşıyaka'da bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran Doğukan İnci'nin transferi için Beşiktaş ile söz kesti. Ajansspor'da yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, İzmir ekibi ile 2,5 milyon TL'ye yakın ücrete anlaştı, genç oyuncunun ikinci satışından Karşıyaka %15 pay alacak.

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Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon ise 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018 yazında Fenerbahçe'yle anılmıştı. (Fanatik)


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:56 

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'nin istediği Doğukan İnci'yi bitirdi! - Son Dakika Spor
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