Son Dakika Haberleri: Beşiktaş - Fenerbahçe Opet Maçı Durdu

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet Maçı Durdu

43 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe Opet Maçı Durdu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin 2'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da küfürlü sloganlardan dolayı soyunma odasına girdi. Müsabakanın hakemi de takım kaptanlarını yanına çağırıp bir süre konuştuktan sonra hakem kuruluna gidip seti durdurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:05 Kaynak: DHA

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