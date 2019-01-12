Beşiktaş - Fenerbahçe Opet Maçı Durdu
43 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan kadınlar voleybol karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş
ile Fenerbahçe Opet
arasında oynanan kadınlar voleybol
karşılaşması küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci sette yarıda kaldı. Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin 2'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da küfürlü sloganlardan dolayı soyunma odasına girdi. Müsabakanın hakemi de takım kaptanlarını yanına çağırıp bir süre konuştuktan sonra hakem kuruluna gidip seti durdurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:05 Kaynak: DHA
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