Beşiktaş - Fenerbahçe Opet Maçı Yeniden Başladı
29 dakika önce
İSTANBUL / DHAKüfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş - Fenerbahçe Opet mücadelesi, kaldığı yerden tekrar başladı.
İSTANBUL/ DHA
Küfürlü tezahüratlar nedeniyle 2'nci set oynanırken yarıda kalan Beşiktaş
- Fenerbahçe Opet
mücadelesi, kaldığı yerden tekrar başladı. Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk etti. TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin 2'nci seti oynanırken tribünlerde küfürlü tezahüratlar yapılmış, iki takım oyuncuları da hakem kararıyla soyunma odasına gitmişti.
Tribün liderlerinin uyarılmasının ardından oyuncular yeniden parkeye çıkarken, mücadele de kaldığı yerden devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:16 Kaynak: DHA
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