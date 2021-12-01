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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı maç - Son Dakika

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı maç

01.12.2021 13:44
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı maç

Spor İstanbul'un "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenleyeceği tekerlekli sandalye basketbol etkinliğinde, Türk sporunun üç çınarı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, "Dünya Engelliler Günü" kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla 2 Aralık 2021 Perşembe günü tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenleyecek. İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda saat 13.00'da gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sporuna büyük katkılar sunan üç köklü spor kulübünün oyuncuları parkeye çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaşacağı bu özel günün ilk müsabakasında basketbolcular birbirlerine karşı mücadele edecek, ikinci müsabakada ise protokol üyelerinin de yer alacağı ekipler arasında maç yapılacak.

DOSTLUK KUPASI

Skor tabelasının aktif edilmeyeceği karşılaşmalarda kazanan dostluk olacak. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edilecek.

SPOR İSTANBUL YILDA DOKUZ BİN ENGELLİ VATANDAŞA HİZMET VERİYOR

Spor İstanbul, pandemi öncesi dönemde şehrin dört bir yanındaki tesislerinde 12 farklı branşta tüm engel gruplarında, dokuz bin İstanbullu vatandaşa spor hizmeti sundu. Tesislerde verilen hizmetlerin yanı sıra organize edilen etkinlikler ile engelli vatandaşlara yarışma deneyimi kazandırılıyor. Bu müsabakalarda başarı elde edenlerin ise ilgili federasyonlara yönlendirilerek lisanslı sporcu olmaları sağlanıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan anlamlı maç - Son Dakika


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