Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Pfdk'ye Sevk Edildi
33 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Trabzonspor
'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle ev sahibi kulübün PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.
Trabzonspor'un da Göztepe deplasmanında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan ötürü PFDK'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir
, Bursaspor
, MKE Ankaragücü
, Akhisarspor ile Kasımpaşalı futbolcu Strahil Popov'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:42 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya Sevk Edildi
Çaykur Rizespor'da Aatif Chahechouhe Sakatlandı!
Monaco'nun Yıldızı Cesc Fabregas'ın Lyon Maçındaki Pası, Sosyal Medyada Gündem Oldu