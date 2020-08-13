Beşiktaş, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, 2020-21 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı. Açıklamaya göre; Türkiye'den Beşiktaş Sompo Sigorta gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yer alacak. FIBA Avrupa Kupası 2020-2021 sezonunda toplam 16 kulübün katılımı onanırken, 20 farklı ulusal federasyon ve ligin temsil edildiği Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nden en fazla 11 kulübün daha katılabileceği açıklandı.

Geçmiş sezonlara göre daha düşük olan kulüp sayısı nedeniyle, FIBA Avrupa Kupası düzenlemelerinde öngörülen normal sezon müsabaka formatı, üç veya dört takımdan oluşan yedi grup olması şeklinde değiştirildi. Değişiklik FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ek olarak hiçbir eleme müsabakası oynanmayacak ve katılan tüm takımlar normal sezondan başlayacak.

Normal sezon için katılımı onaylanan kulüpler şu şekilde:

"Kapfenberg Bulls (Avusturya), Borisfen (Belarus), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), Körmend (Macaristan), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), Ironi Ness Ziona (İsrail), Pallacanestro Reggiana (İtalya), KK Mornar Bar (Karadağ), Heroes Den Bosch (Hollanda), BM Slam Stal SA Ostrow Wlkp (Polonya), CSU Sibiu (Romanya), CSM Oradea (Romanya), BC Parma (Rusya), Beşiktaş (Türkiye), BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Prometey (Ukrayna)."

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turlarında mücadele edecek toplam 12 kulüp, Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılamamaları durumunda, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi seçtiğini belirtti.

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi seçeceğini belirten Basketbol Şampiyonlar Ligi kulüpleri şu şekilde:

"Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Tsmoki-Minsk (Belarus), BC Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), London Lions (Büyük Britanya), Iraklis Thessaloniki (Yunanistan), Donar Groningen (Hollanda), Anwil Wloclawek (Polonya), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Fribourg Olympic (İsviçre), Dnipro (Ukrayna)." - İSTANBUL