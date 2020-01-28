Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta - Son Dakika
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Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta

6 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 mağlup etti.

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 mağlup etti. Grubunda 7. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, play-off'lara kalmayı garantiledi.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Boris Krejic xx, Radomir Vojinovic xx, Beniamino Manuel Atard xx

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 19, İsmet Akpınar x 2, Djurisic x 6, McKissic xxx 23, Samet Geyik x 9, Oğuz Savaş x 2, Burak Yıldızlı xx 15, Ömer Al x, Sabahattin Göndür x, Birkan Batuk x

Neptunas: Janavicius xx 9, Olisevicius x 4, Gailius xxx 30, Galdikas x 8, Slavinskas x 8, Williamson xx 6, Jogela x 4, Sedekerskis x

1. Periyot: 17-15 (Beşiktaş)

Devre: 38-33 (Beşiktaş)

3. Periyot: 53-47 (Beşiktaş)

(İHA)

Beşiktaş, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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