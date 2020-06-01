Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıllığına 42 milyon TL karşılığında...
Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıllığına 42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıllığına 42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:11 Kaynak: İHA
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