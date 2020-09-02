Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:07 - Kaynak: AA
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