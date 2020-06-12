Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.