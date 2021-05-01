Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesi hızlandırılmış PCR testi talebi kabul edilmedi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor'a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir" denildi.

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