Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı - Son Dakika Dünya

Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı

Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı, System.String[]

Beşiktaş Futbol Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı.


Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Abdullah Avcı, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:11 
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