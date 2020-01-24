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Beşiktaş Futbol Kulübü Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı
6 saat önce
Beşiktaş Futbol Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı
Beşiktaş Futbol Kulübü sezon başında takımın başına getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verildiğini açıkladı.
Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:11
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