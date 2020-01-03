Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da - Son Dakika Spor

Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibi bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi daha sonra, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Antalya'da sürdürecek Beşiktaş, buradaki ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş, Antalya kampında Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile 8 Ocak'ta, Altınordu ile de 10 Ocak'ta hazırlık maçları oynayacak.

Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da

Beşiktaş, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
22:47 Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu - Son Dakika Spor
22:44 Galatasaraylı taraftarlar, Arda'nın transfer edilmesi için Mustafa Cengiz'e çağrıda bulundu - Son Dakika Spor
22:43 Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Spor
22:38 Galatasaray'dan Onyekuru için KAP bildirimi! - Son Dakika Spor
22:36 Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti - Son Dakika Spor
22:10 Son Dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
21:15 Carlo Ancelotti, Cengiz Ünder'i takımında görmek istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Futbol Takımı kamp için Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]