Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi
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Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi

41 dakika önce

Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi, System.String[]
Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

Yeni sezon çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara yeni sezon ile bilgilendirmeler yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgiler verildiği bildirildi. - İSTANBUL
Beşiktaş, Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
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