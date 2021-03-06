Beşiktaş Futbol Takımı'nı taraftarları meşalelerle karşıladı
06.03.2021 17:47
Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ı stat önünde siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park'ta Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ı stat önünde siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a sahasında oynayacağı Gaziantep maçı öncesinde 100-150 kişilik siyah-beyazlı taraftar, stat önünde toplanarak meşalelerle destek verdi.
Maçtan önce Dolmabahçe'de toplanan taraftarlar, uzun süre takımlarının gelmesini beklerken, sosyal mesafe kurallarının göz ardı edildiği de dikkati çekti. Polis ekipleri taraftarları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.
Takım otobüsünün stada ulaşmasıyla taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.
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