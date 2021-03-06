Beşiktaş Futbol Takımı'nı taraftarları meşalelerle karşıladı

Takım otobüsünün stada ulaşmasıyla taraftarlar tezahüratlarla siyah-beyazlı takıma destek oldu.

Maçtan önce Dolmabahçe'de toplanan taraftarlar, uzun süre takımlarının gelmesini beklerken, sosyal mesafe kurallarının göz ardı edildiği de dikkati çekti. Polis ekipleri taraftarları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Süper Lig'in 29. haftasında Vodafone Park 'ta Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş 'ı stat önünde siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

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