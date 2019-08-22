Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou Mbida, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:11 Kaynak: Bültenler
Detaylı kan tetkikleri yapılan Mbida, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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