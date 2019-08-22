Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou Mbida, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Detaylı kan tetkikleri yapılan Mbida, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:11 Kaynak: Bültenler
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