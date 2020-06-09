Beşiktaş: "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir.
Beşiktaş: "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir.
Beşiktaş: "Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 01:24 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş: 'Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. - Son Dakika Spor
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