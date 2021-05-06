Beşiktaş futbolda "çifte şampiyonluk" hedefine koşuyor - Son Dakika

Beşiktaş futbolda "çifte şampiyonluk" hedefine koşuyor

06.05.2021 13:18

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Vodafone'un teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, aynı başarıyı siyah-beyazlı erkek futbol takımından da beklediklerini, sezonu çifte şampiyonluk kupasıyla tamamlamak istediklerini söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Vodafone'un teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, aynı başarıyı siyah-beyazlı erkek futbol takımından da beklediklerini, sezonu çifte şampiyonluk kupasıyla tamamlamak istediklerini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 17 Nisan'da başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Beşiktaş Vodafone, dün oynanan final maçında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Beşiktaş Vodafone Teknik Direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, sezonu şampiyon tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Çok mutlu olduklarını belirten Özgüvenç, "Bu, çok özel bir duygu. Beşiktaş'a gelirken ilk günden bugüne bir hayalim vardı. Beşiktaş birçok kez şampiyonluk yaşamıştı ama ben bu göreve hem namağlup şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak için geldim. 'İlklerin takımına ilkler yakışır' diye düşünüyorum. Bu şampiyonluk başkanımıza ve tüm yöneticilerimize, Beşiktaş camiamıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Özgüvenç, teknik direktörlük kariyerinde futbolcuların içinden gelmesini en büyük avantajı olarak gördüğünü kaydetti.

"Şu an kadromuzdaki 9 arkadaşımızla aynı takımda oynadım ve 20 yıllık dostluklarım var." diyen Özgüvenç, şöyle devam etti:

"Birçok psikolojik, fizyolojik sorunlarını ya da artı yönlerini çok iyi biliyorum. O yüzden onlara yaklaşımım çok pozitif, herkesin dilinden anlayabiliyorum. Onlar da beni tanıdıkları için bu süreçte sancılı bir durum yaşamadık. Aslında şampiyonluğu getiren en büyük etkenlerden biri de buydu. Tabii burada yönetimin büyük bir zekası devreye girdi. Takımın dilinden anlayabilen bir kadın teknik direktör istediler. Bu bize pozitif yansıdı."

"Hayaller bitmez"

Özgüvenç, kendisine inanıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayaller bitmez. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Bir gün inşallah final oynayacağız. Belki de bir gün o kupayı buraya getireceğiz. Dünyanın ünlü takımlarının arasında Beşiktaş'ın yer almasını istiyorum. O bayrağın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Her yerin siyah-beyaz olmasını, dünyada herkesin kartal pençesini öğrenmesini istiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Erkek Futbol Takımı'nın da Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasını istediğini vurgulayan Özgüvenç, şunları kaydetti:

"Bu sezon çifte şampiyonluk kupası kaldırmayı planladık. Biz şampiyon olduk. İnşallah Sergen hocamızın da kupayı stada getirmesini bekliyoruz. Beraber yan yana iki takım halinde yine Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz. Belki de dünyada bir ilk. Kadınlı erkekli şampiyon olmak. Biz bu saatten sonra yanımıza erkek takımını bekliyoruz. Onlara da inancımız tamdır. Zor zamanlarda, zor şartlarda çok büyük galibiyetler aldılar. Başkanımız, yöneticilerimiz ve Sergen Yalçın hocamızın sayesinde Vodafone'da iki kupamızı ortaya koyacağız. Hep beraber Beşiktaş'ımızın şarkılarını söyleyeceğiz."

Beşiktaş futbolda çifte şampiyonluk hedefine koşuyor
Beşiktaş futbolda çifte şampiyonluk hedefine koşuyor
Beşiktaş futbolda çifte şampiyonluk hedefine koşuyor
Beşiktaş futbolda çifte şampiyonluk hedefine koşuyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Beşiktaş, Vodafone, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş futbolda 'çifte şampiyonluk' hedefine koşuyor - Son Dakika Spor


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