Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Arda Turan, Diagne
Kaynak: AA
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