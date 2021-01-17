Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Arda Turan, Diagne