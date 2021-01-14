Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

14.01.2021 13:12
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:

15 Ocak Cuma

Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi

İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

M.Başakşehir-DG Sİvasspor: Alper Ulusoy

Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Ocak Pazartesi

Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler

-İHA-

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Beşiktaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika


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