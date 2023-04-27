Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar akşamı oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.
Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Sivasspor- Fenerbahçe maçının hakemi ise Zorbay Küçük oldu.
İşte Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler:
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu - Son Dakika