Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

GÖKHAN KARABULUT:

Son derece yeteneksiz, basiretsiz, korkak ve yetersiz bir hakem arkadaş. Bunun gibi 4-5 isim daha var. Nasıl görev veriliyor anlamak mümkün değil. Bu maçın ağırlığını kaldırabilmesi mümkün değil. Pazar akşamı yine herkes hakem konuşacak. Bekleyin görün !!!