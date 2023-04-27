Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu

27.04.2023 12:29

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. Kamuoyunda Halil Umut Meler'in görevlendirileceği düşünülen derbiye yapılan bu atama futbolseverleri bir hayli şaşkına döndürdü. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar akşamı oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.

DERBİDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Sivasspor- Fenerbahçe maçının hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

İşte Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler:

YORUMLAR (2)
  • Serdar Dur: Hakemlerin işi zor. Tribün etkisinde kalmazsa ve VAR da iyi bir hakem destek olursa belki sorunsuz geçebilir. Aksi halde ülke karışır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • GÖKHAN KARABULUT: Son derece yeteneksiz, basiretsiz, korkak ve yetersiz bir hakem arkadaş. Bunun gibi 4-5 isim daha var. Nasıl görev veriliyor anlamak mümkün değil. Bu maçın ağırlığını kaldırabilmesi mümkün değil. Pazar akşamı yine herkes hakem konuşacak. Bekleyin görün !!! Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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