Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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