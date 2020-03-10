Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, hastalığı henüz geçmeyen Caner Erkin katılmazken, Dorukhan Toköz ise çalışmalarına sahada devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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