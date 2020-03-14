Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Dorukhan Toköz, sahada bireysel programını sürdürdü.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da izledi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı için kampa girdi.


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:01 Kaynak: DHA
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