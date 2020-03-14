Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Dorukhan Toköz, sahada bireysel programını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı için kampa girdi.