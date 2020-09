Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu

İSTANBUL,DHA)

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü ön Eleme Turu'nda mücadele edecek Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un rakiplerini elemeleri halinde play off turunda karşılaşacakları muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz ekibi Rio Ave'yi elemesi halinde, play off mücadelesinde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ise Hırvat rakibi Hajduk Split eşleşmesini geçerse UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Willem - Rangers FC ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Aytemiz Alanyaspor da Norveç ekibi Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesinde Mura- PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.