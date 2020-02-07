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Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma...
6 saat önce
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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