Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma...

6 saat önce

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma..., System.String[]

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 kulüp menajerler ile çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:39 Kaynak: İHA
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