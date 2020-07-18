Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Cenk Özkacar savaşı! - Son Dakika

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Cenk Özkacar savaşı!

Bu sezon İzmir ekibi Altay'da oynadığı maçlarda başarılı bir görüntü ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Bu sezon İzmir ekibi Altay'da oynadığı maçlarda başarılı bir görüntü ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ın gündemine geldi. Transferle ilgili olarak ilk girişimi yapan Trabzonspor oldu. Ajansspor'da yer alan habere göre; Bordo-mavililer, geçen hafta Altay ile transfer konusunda el sıkıştı ve sonrasında oyuncu ve temsilcisiyle görüşmeye başladı. Ancak; görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

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Altay ile Cenk Özkacar'ın transferi için temasa geçen bir başka büyük kulüp Beşiktaş oldu. Trabzonspor'un oyuncu ile anlaşamamasının ardından siyah beyazlılar, Cenk için hem renktaşı Altay ile hem de genç futbolcu ile görüşmelerini sıklaştırdı.



Fransa'dan da talipliler var


Fransa'dan da taliplileri olan Cenk Özkacar için Beşiktaş kararlı bir transfer politikası yürütüyor. Galatasaray ise resmi bir görüşme başlatmamakla birlikte, oyuncunun temsilcisi Mustafa Doğru ile transfer koşulları hakkında fikir alışverişi yaptı.


2018-19 sezonunda Karacabey Belediyespor'da 24 maçta 1722 dakika süre alan Cenk Özkacar, 1 gole imza attı. 2019-20 sezonunda ise Altay ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.90 boyunda ve 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 15 maçta 904 dakika oynadı. Futbolcu, Türkiye 21 Yaş Altı ekibinde ise 1'i ilk 11 olmak üzere 2 maçta şans bulmuştu. (Fanatik)


Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:56 

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un Cenk Özkacar savaşı! - Son Dakika Spor
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