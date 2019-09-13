Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında
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Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında

48 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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