Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Ligin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı idman ile devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.Siyah beyazlılarda sakatlığı geçen Hasic ve Atakan takım antrenmanlarına başlarken Gökhan Töre Erdoğan Kaya ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edildi. N'Koudou'nun iki gün içinde takım antrenmanlarına katılacağı bildirilirken, Fransız oyuncunun ancak Milli maç arasından sonra hazır olması bekleniyor. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın idman öncesi Josef de Souza ile konuşarak durumu hakkında bilgi aldı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.