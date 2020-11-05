Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

De Souza cezalı

Beşiktaş'ın 6. haftada Yukatel Denizlispor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Geride kalan haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen de Souza, Gaziantep FK karşılaşmasında cezasını dolduracak.

Sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.