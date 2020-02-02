Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı. Siyah-beyazlılar sakatlığı bulunan Lens dışında tam kadro çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ve Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Basına açık olarak yapılan çalışmada, Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan isimler yenileme idmanı yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Lens dışında eksik isim bulunmazken, Dorukhan da fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Düz koşu, istasyon çalışması, 5'e 2 top kapma idmanı ve son olarak da şut çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri yaparak çalışmayı tamamladılar. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, salı günü saat 11.30'da basına açık olarak hazırlıklarını sürdürecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Gaziantep, Beşiktaş, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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