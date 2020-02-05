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Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:07 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah beyazlıların basına kapalı idmanı 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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