Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2020 14:49
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanın tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, 6 Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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