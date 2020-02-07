Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sağanak altında gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakada Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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