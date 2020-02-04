Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor, System.String[]
Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın antrenmanların önemli bir bölümünü kondisyon çalışmalarına ayırması dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan ilk idmanda olduğu gibi bu sabahki antrenmanda da bir saate yakın kondisyon yükleme çalışmaları yaptırdı. Beşiktaş'ta daha önce 2 dönem görev yapan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde yaptırılan tempolu koşu ve sprint çalışmaları esnasında Adem Ljajic tempoya daha fazla dayanamayarak baş dönmesi yaşadı ve kenarda bir süre dinlendi. Bu sırada teknik direktör Sergen Yalçın da Ljajic'in yanına gelerek oyuncuyla yakından ilgilendi. Adem Ljajic daha sonra ayağa kalkarak çift kale maçta yer aldı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan turnuva şeklindeki çift kale maçlar, oldukça çekişmeli geçerken, turnuvayı turuncu takım kazandı.

Siyah beyazlılarda Lens'in de iyileşmesiyle Dorukhan haricinde sakat futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman genel görüntüler

Stefano Marrone yönetiminde kondisyon antrenmanı

Adem Ljajic'in kenarda dinlenmesi

Turnuva maçları ve sevinç görüntüleri


- İstanbul
Gaziantep, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti
Beşiktaş'tan TFF ve MHK'ye sert tepki: Oyunu kuralına göre oynatacağız Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]