Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe getirdiği Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisi altında kulübedeki yerini aldı.

Daha önce farklı takımların teknik direktörü olarak Beşiktaşlı taraftarların önüne çıkan Yalçın, bu sefer siyah-beyazlı ekibin başarısı için sahada bulundu.

Taraftarlar, takım kadroları anonsunda Sergen Yalçın'ın isminin söylenmesiyle büyük coşku yaşadı.

Maç öncesinde de Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlıların, "Gururumuzsun Sergen Yalçın" ve "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı atkılar açtıkları görüldü. Tribünde ayrıca "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart yer aldı.

Taraftarlar, maçın başlamasına dakikalar kala Sergen Yalçın'dan takımı tribüne getirmesi talebinde bulundu. Saha kenarına gelerek taraftarları selamlayan Yalçın, daha sonra saha içine girip oyuncularla tribünlerin isteğini yerine getirdi.

Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk heyecanını geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında yaşamıştı. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Yalçın kadroyu bozmadı

Teknik direktör Yalçın, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 2-1 üstünlük kuran takımını Gaziantep FK karşısında bozmadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Loris Karius görev alırken, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Domagoj Vida ve Caner Erkin yer aldı.

Savunmanın önünde Muhammed Elneny oynarken, orta saha Abdoulay Diaby, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'dan oluştu.

Son 3 maçta fileleri havalandıran Burak Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında da gol aradı.

Boateng kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin- Prince Boateng, yedek kulübesinde bulundu.

Boateng'in yanı sıra Necip Uysal, Jeremain Lens, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamamıştı.

Sarı kart cezasından dolayı ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında görev alamayan Lens ise devre arasında kampında sakatlanmıştı. Sakatlığı sebebiyle ligdeki 3 maçın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmayı kaçıran Lens, 5 maç sonra kadroya girebildi.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına ilk dakikadan itibaren büyük destek verdi.

Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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