Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
02.11.2020 14:37
Süper Lig'in 8'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ve minik kale maç ile devam eden antrenman pas ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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