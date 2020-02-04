Beşiktaş, Gaziantep hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gaziantep hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gaziantep hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya sakatlığını atlatan Lens de katıldı.


Süper Lig'in 21. haftasında taraftarı önünde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi basın mensuplarına poz verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda, çeşitli istasyonlarda antrenman yapan siyah-beyazlılar daha sonra dört gruba ayrılarak kondisyon yüklemesi yaptı. Kondisyon idmanı sırasında Boşnak futbolcu Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı futbolcuya sağlık ekibi müdahale ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın da oyuncusunun yanına geldi ve durumunu sordu. Ljajic daha sonra takıma dahil olarak antrenmana devam etti.


Gökhan korkuttu, Lens takımla çalıştı


Antalya kampında Altınordu ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Jeremain Lens, bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Lens'in de dönmesiyle siyah-beyazlılarda Dorukhan dışında eksik kalmadı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Lens, Karius, Atiba Hutchinson, Rebocho, Umut, Ljajic, Enzo Roco ve Douglas'ın yer aldığı turuncu takım turnuvayı kazanıp daha sonra foto muhabirlerine galibiyet pozu verdi. Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Gökhan Gönül, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti. Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın sabah tek idman yapacak. - İSTANBUL

Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:31 Kaynak: İHA
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