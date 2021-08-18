Beşiktaş, Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalıştı.

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