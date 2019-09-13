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Beşiktaş, gaziantep'te galibiyet arıyor

19 dakika önce

Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantepspor'un konuğu olacak.

Beşiktaş, gaziantep'te galibiyet arıyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Ligin 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantepspor'un konuğu olacak. Yarın akşam saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken, dördüncü hakem Yasin Kol olacak.
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan siyah beyazlılar, 4 puan topladığı 3 haftanın sonunda averajla 8'inci sırada yer alıyor. Seri galibiyetler alarak daha üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş'ın Gazişehir karşısında galibiyetten başka hedefi bulunmuyor.
Burak Yılmaz'ın beklenenden uzun süren sahalara dönüş sürecinin ilk 3 haftasında Güven Yalçın'ı değerlendiren Avcı, yeni transfer Diaby'i de oynatmanın planlarını yapıyordu. Ancak Mali'li oyuncunun takımla sadece 4 antrenmana çıkması uyum açısından Avcı'yı düşünmeye iten bir etken. Bu sebeple Gazişehir karşısında santrforda yine Güven Yalçın'ın oynaması birinci seçenek olarak görünüyor.
Tecrübeli teknik adamın seçenek belirlemek zorunda kalacağı bir diğer mevki de sağ açıkta olacak. Milli takımdan dün dönen Tyler Boyd'un yorgunluğunun yanı sıra ilk üç maçta bekleneni verememesi, sağ açıkta Lens'in, sol açıkta da N'Koudou'nun 11'e yazılması demek olacak. Orta sahada sakatlığı geçmeyen Oğuzhan'ın yerine yeni transfer Elneny'i sahaya sürecek olan Avcı, Dorukhan'ın yine 8 numarada Adem Ljajic'i de 10 numarada görevlendirecek. Defans hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Abdullah Avcı'nın geri dörtlüsü yine Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner Erkin'den oluşuyor.
Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantepsor karşısındaki muhtemel 11'i; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Ruiz-Caner-Elneny-Dorukhan-Lens-Ljajic-N'Koudou ve Güven Yalçın şeklinde.


Gaziantepspor, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
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