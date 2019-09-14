BEŞİKTAŞ- Son olarak kadrosuna Arsenal'den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'yi katan Beşiktaş'ta sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Jeremain Lens bu maçta kadroya alınmadı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.9.2019 11:36:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...