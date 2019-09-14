Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...
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Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

1 saat önce

BEŞİKTAŞ- Son olarak kadrosuna Arsenal'den Mohamed Elneny ve Sporting Lizbon'dan Abdoulay Diaby'yi katan Beşiktaş'ta sakat olan Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Jeremain Lens bu maçta kadroya alınmadı.

Beşiktaş, Gazişehir deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:20 
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